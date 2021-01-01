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مشاورات أمنية في "الكرياه" بعد إطلاق الصواريخ من لبنان

الجمعة 06 أغسطس 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاورات أمنية في "الكرياه" بعد إطلاق الصواريخ من لبنان



القدس المحتلة / سما /

​ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس سيعقد مشاورات أمنية مع رئيس الأركان أفيف كوخافي في مقر "الكرياه". 

 
وأضافت الصحيفة العبرية، أن المشاورات الأمنية جاءت بعد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجولان والجليل الأعلى.
 
من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تغريدة عبر تويتر، إن بينيت تم إطلاعه على الأحداث التي جرت على الحدود الشمالية. 
 
وأضاف أن بينيت سيجري خلال الساعة المقبلة مشاورات مع وزير الجيش ورئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية.

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