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حزب الله يطلق 10 صواريخ اتجاه الجليل الاعلى و الجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي

الجمعة 06 أغسطس 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يطلق 10 صواريخ اتجاه الجليل الاعلى و الجيش الإسرائيلي يرد بقصف مدفعي



القدس المحتلة / سما /

​دوّت صافرات إنذار قبيل ظهر اليوم، الجمعة، في قرية عيت قينيا ومستوطنة "نافيه أتيف" قرب جبل الشيخ في هضبة الجولان المحتلة، وكذلك في بلدة "سنير عند الحدود الإسرائيلية - اللبنانية في الجليل الأعلى.

وقالت القناة 13 العبرية، صباح اليوم الجمعة، إن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى، بعد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان.
 
وأوضحت القناة العبرية أن سكان الجليل الأعلى والجولان تحدثوا عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار.
 
من جهته قال موقع مفزاكي راعم، إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل دفعة واحدة، ولم يتم تحديد وقوع إصابات بعد.
 
وذكر موقع كودكود العبري أن الجيش الإسرائيلي رد على مكان إطلاق الصواريخ بعدد من قذائف المدفعية.من جانبه قال مصدر أمني لبناني ان صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من جنوب ‎لبنان.

من جانبه تبنى حزب الله يتبنى إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا وقال انها ردا على غارات إسرائيلية بمواقع مفتوحة جنوبي لبنان ليلة الخميس الماضي

يتبع ..

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