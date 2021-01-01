الصحة الإسرائيلية: 3843 إصابة جديدة بكورونا و253 بحالة خطيرة

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا والحالات الخطيرة، أمس. وحسب المعطيات، فإنه شُخصت 3843 إصابة جديدة إثر إجراء 102,749 فحصا لكورونا، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 3.79%.

كذلك أظهرت المعطيات ارتفاع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 253، بينهم 52 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، وبلغت حصيلة الوفيات 6509 منذ بداية الجائحة.

وأصيب بكورونا 891,811 منذ بداية الجائحة، بينهم 27,525 مريضا نشطا حاليا ويرقد 477 منهم في المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن 349,707 مواطنين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,390,870 الجرعة الثانية و5,801,781 الجرعة الأولى.