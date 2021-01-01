كان العبرية: تقدم في المفاوضات حول طريقة إدخال أموال المنحة القطرية إلى غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الجمعة ان هناك تقدم في المفاوضات حول طريقة إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وكانت أوساط إسرائيلية، حذرت أمس (الخميس)، من الاستمرار في تأخير وصول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقالت إن « تجميد هذه الأموال لأي سبب كان، يعمق الأزمة الاقتصادية للمواطنين هناك، ما قد يبعث على الدفع إلى توتر وتصعيد أمني من جديد».



وذكر موقع «يسرائيل دفنس» العبري، في تقرير له، أمس، من أن «صبرَ (حركة حماس) على منع إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ ينفد». وأشار إلى أن «الشروط التي تضعها إسرائيل والعراقيل اللوجستية المرافقة، تجعل الأوضاع أكثر توتراً ولا بد من حل سريع، ربما يكون بعودة تدفق هذه الأموال عبر الحقائب كما كان في السابق، وذلك لأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد العسكري مع (حماس) في هذه المرحلة».

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