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"سبورت إيطاليا": صفقة مثيرة وراء انهيار علاقة برشلونة وميسي

الجمعة 06 أغسطس 2021 12:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سبورت إيطاليا": صفقة مثيرة وراء انهيار علاقة برشلونة وميسي



وكالات

أفادت شبكة "سبورت إيطاليا"، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أصيب بخيبة أمل تجاه الفريق الذي بناه المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة رسميا مساء اليوم الخميس، رحيل هدافه التاريخي الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق بسبب صعوبات اقتصادية.


وأشارت "سبورت إيطاليا" إلى أن "برشلونة فشل في منافسة توتنهام، على صفقة ضم الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا، مما تسبب في انهيار علاقة البرغوث بالبارسا".

وأوضحت الصحيفة أن ميسي أعجب بشدة بقدرات مواطنه روميرو خلال مشوار الأرجنتين في بطولة "كوبا أمريكا" التي توج منتخب "التانغو" بلقبها.

وشددت الشبكة على أن ميسي طالب برشلونة، بشراء اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

ومع رحيل روميرو عن أتالانتا، واقتراب إعلان انضمامه لفريق توتنهام، فإن هذا يعد السبب الأبرز وراء فشل بقاء ميسي في "الكامب نو". 

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