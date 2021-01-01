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الخارجية الأمريكية تدعو "إسرائيل" إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح

الجمعة 06 أغسطس 2021 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تدعو "إسرائيل" إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح



واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحث إسرائيل على الامتناع عن ترحيل العائلات الفلسطينية من منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس: "نعتقد أن المقترح الذي قدمته المحكمة الإسرائيلية في 2 أغسطس يجب أن يدرسه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني وأن يتخذا القرار بأنفسهم".


وتابع: "لقد قلنا ذلك هذا الأسبوع ومرات عديدة قبل ذلك، إن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التي كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض".

وامتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا التقى أو اتصل أي دبلوماسي أمريكي بالفلسطينيين بشأن أي "حل وسط" لقضية الشيخ جراح.

#وزارة الخارجية الامريكية #الشيخ جراح #القدس المحتلة

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