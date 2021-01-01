حماس: نرحب بجهود الجزائر لطرد الكيان الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الإفريقي

غزة/سما/

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقدّرت عاليًا "موقف الجزائر الشقيقة، بلد المليون شهيد، في دعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية، وجهودها المبذولة في قيادة تحالف أفريقي لطرد الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد الأفريقي".

وقالت الحركة في بيان اليوم الخميس، "هذا الموقف الذي يعبر عن الإجماع الشعبي العربي والإسلامي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعبر عن الموقف الثابت والأصيل للجزائر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأشادت بالدور الجزائري "الذي يدرك جيدا الخطورة الأمنية والسياسية والاجتماعية والثقافية على الدول والشعوب الأفريقية الناجمة عن انضمام الكيان الصهيوني للاتحاد الأفريقي، حتى كعضو مراقب".



ودعت الحركة "كل الدول الأفريقية، والعربية، والإسلامية، وكل أحرار العالم، للوقوف عند مسؤولياتهم باتخاذ خطوات مماثلة تنسجم مع مواقف الشعوب الرافضة للتطبيع، والمناصرة لشعبنا الفلسطيني، وبذل كل الجهد لمحاصرة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، ومحاسبته على جرائمه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة لدياره التي هجر منها بالقوة".