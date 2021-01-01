اشتية: نفخر بنوعية التعليم في فلسطين وطلبتنا يستطيعون المنافسة في جامعات العالم

رام الله / سما /

هنأ رئيس الوزراء محمد اشتية، أوائل طلبة الثانوية العامة وأهاليهم، خلال استقباله لهم اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، متمنيا لهم مزيداً من التقدم والنجاح.



وقال رئيس الوزراء: "أطلقوا احلامكم عاليا، فتوقعاتنا منكم عالية، لا تتواضعوا بالأحلام، لكن تواضعوا للناس لأن العلم يجعل أصحابه أكثر تواضعا. العلم رافعة للوطن، وتفوقكم يضع على كاهلكم توقعات كبيرة، ومسؤوليتكم أن ترفعوا راية فلسطين، فأنتم النخبة، وأنتم خميرة تقدم شعبنا وتحرر وطننا"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف اشتية: "نفتخر بنوعية التعليم في فلسطين مقارنة بالكثير من الدول، والطالب الفلسطيني يستطيع أن ينافس في أي جامعة بالعالم، وطلابنا المتفوقين منارات مضيئة في سماء فلسطين".



ودعا رئيس الوزراء الطلبة إلى دراسة التخصصات التي يحبونها ويميلون لها، وإلى استثمار أدوات التعليم بما يناسب رغباتهم، ويفيد مجتمعنا وقضيتنا والإنسانية بشكل عام، مثمنا جهود وزارة التربية والتعليم والمعلمين والمعلمات وأهالي الطلبة الناجحين في خلق بيئة مناسبة لهم.



وتابع: "يجب أن تساهموا بتحسين الواقع بإيجابيتكم واجتهادكم، فالإنسان المتفوق روحه إيجابية لأنه يعرف أن ما يزرعه يحصده".

