الكيلة تبحث مع "الأونروا" سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

رام الله / سما /

التقت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مدير برنامج الصحة في وكالة الأونروا أكهيروا سيتا، ومديرة العمليات في الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس، وبحثت معها سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي.

وأكدت الكيلة على ضرورة زيادة الدعم من قبل وكالة الغوث الأونروا في المجال الصحي، من أجل تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة في مراكز العلاج والعيادات التابعة للوكالة.

وتناول الاجتماع الحديث عن مستجدات الحالة الوبائية وملف التطعيم، لا سيما في ظل دخول العديد من دول العالم في موجة رابعة من انتشار الفايروس. وناقش عملية التطعيم في مخيمات اللاجئين، حيث وفرت وزارة الصحة الجرعات الكافية لعيادات ومراكز علاج وكالة الغوث في فلسطين.

وأشادت الوزيرة بالتعاون المشترك بين وزارة الصحة ووكالة الغوث، خاصة في المجال الصحي.

بدوره، أكد سيتا التعاون المشترك من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية في مراكز علاج الأونروا، مشيدًا بجهود وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في فلسطين، ومواجهة جائحة كورونا .