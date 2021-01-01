الخارجية الإيرانية ردا على اسرائيل: أي حماقة سيرد عليها بشكل حازم

طهران /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن رد إيران على أي "خطوة حمقاء" من جانب إسرائيل سيكون "حازما".

وكتب خطيب زاده في تغريدة له على "تويتر" يوم الخميس، أن "الكيان الإسرائيلي وفي حالة جديدة من الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية يهدد إيران بلا حياء بالعمل العسكري".

وأضاف أن "هذا السلوك الشرير ينبع من دعم الغرب الأعمى له، ونحن نعلن بوضوح، أن أي خطوة حمقاء ضد إيران، ستواجه برد حازم".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أعلن عن استعداد اسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران، واصفا إياها بأنها "مشكلة عالمية".

وأضاف غانتس، في مقابلة خاصة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إيران تسعى إلى تشكيل تحدٍ متعدد الساحات لإسرائيل، وأصبحت تمثل تحد ٍعالمي".

وكان غانتس، قد قال أمس الأربعاء، في مؤتمر نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إن إيران "تحتاج حوالي 10 أسابيع فقط للحصول على المواد الصالحة لصنع الأسلحة اللازمة لصنع سلاح نووي".

كما اتهم سعيد آرا جاني، رئيس إدارة "الطائرات بدون طيار"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بالوقوف وراء الهجمات في الخليج العربي.

وتعرضت سفينة ميرسر ستريت، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم، يوم الخميس الماضي، في المحيط الهندي، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقهما.