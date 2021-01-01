برشلونة يعلن رحيل ميسي

مدريد /سما/

أعلن نادي برشلونة رسميا رحيل قائده ليونيل ميسي عن الفريق بشكل رسمي.

ونشر برشلونة بيانا أكد فيه رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي بعد فشل مفاوضات التجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية وهي رفض ميسي تجديد تعاقده مع فريق برشلونة.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن ميسي أصبح بعيدا عن تجديد تعاقده مع برشلونة أكثر من أي وقت مضى، والمحادثات بين الطرفيين وصلت لطريق مسدود.

وأكدت الصحيفة أن الأمور وصلت لمرحلة اللاعودة ولابورتا يعرف ذلك جيدا.

ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الأربعاء، لمدينة برشلونة الإسبانية بعد انتهاء إجازته الصيفية بجزيرة إيبيزا.