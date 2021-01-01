بينيت: فرض الإغلاق خلال الأعياد اليهودية سيعتمد على عدد الملقحين

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إن فرض الإغلاق الرابع خلال عطلة أيلول اليهودية سيعتمد على عدد الإسرائيليين الذين تم تطعيمهم بحلول ذلك الوقت" مشيرا إلى أن "مستقبل الأعياد يعتمد على عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم".

وأكد نفتالي بينيت على أن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لوباء كورونا والتي تُعرض الآن على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما "كانت آمنة" وقال "في غضون عشرة أيام، سنرى الفعالية العلمية للحقنة الثالثة مقارنة بمن لم يتلقوا جرعة إضافية".

وأفاد بينيت "في الوقت نفسه، كل يوم يمر يمنحنا الراحة والأمان الذي يوفره هذا الاسترجاع، في الوقت الحالي يمكننا القول: الحقنة الثالثة آمنة، ليس لدينا دليل على آثار جانبية كبيرة".

في وقت سابق، قال بينيت إن "أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم بعد بالجرعة الثالثة هم أكثر عرضة للإصابة بنوع شديد من وباء كورونا، أو حتى الموت".