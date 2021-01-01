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الشرطة تقبض على 5 اشخاص متلبسين بتعاطيهم مواد يشتبه انها مخدرة برام الله

الخميس 05 أغسطس 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 5 اشخاص متلبسين بتعاطيهم مواد يشتبه انها مخدرة برام الله



رام الله / سما /

قبضت الشرطة مساء امس على 5 اشخاص متلبسين بتعاطيهم مواد يشتبه انها مخدرة في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة انه وفي اطار جهود فرع مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الافة ومن خلال المتابعة المكثفة لاوكار المتعاطين وردت معلومات حول وجود عدد من الاشخاص يتعاطون مواد يشتبه انها مخدرة في احد احياء المدينة.

وعلى الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات وباسناد من شرطة المحافظة للمكان وعند وصولها تم القبض على 5 اشخاص متلبسين بتعاطي مواد يشتبه انها مخدرة.
واكدت الشرطة انه تم التحفظ على المقبوض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة لحين احالتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولا.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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