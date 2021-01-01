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استطلاع: من تصرف بشكل أفضل في أزمة الكورونا - نتنياهو أم بينيت؟

الخميس 05 أغسطس 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: من تصرف بشكل أفضل في أزمة الكورونا - نتنياهو أم بينيت؟



القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية، مساء اليوم الخميس، نسبة الجمهور الإسرائيلي الراضين عن أداء الحكومة في أزمة كورونا.
 
ووفقًا للاستطلاع، أجاب 54٪ بأنهم لا يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعمل بشكل جيد ضد فيروس كورونا، وأن أداءها ضعيف.
 
كما أجاب 51٪ من الإسرائيليين المستطلعة آراءهم أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مسؤولة عن انتشار الفيروس في الوقت الحالي. 
 
وعند سؤالهم عمن أدار الأزمة بشكل أفضل، أجاب 44٪ أن رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يعمل بشكل أفضل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت. 
 
في المقابل، أجاب 23٪ فقط من الإسرائيليين المستطلعة آراءهم أن بينيت يدير الأزمة بشكل أفضل من نتنياهو.
 
وفيما يتعلق باحتمال فرض إغلاق رابع في إسرائيل، أجاب 78٪ بأنهم سيلتزمون بالإغلاق والبقاء في منازلهم، لكن 46٪ ما زالوا يعتقدون أنه لا حاجة لمزيد من الإغلاق على الإطلاق. 
 
إضافة إلى ذلك، أجاب 64٪ من المستطلعة آراءهم، الذين أفادوا بأنهم بلغوا سن الـ 60، أنهم يعتزمون التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

#استطلاع راي #اسرائيل #فيروس كورونا #بنيامين نتنياهو #نفتالي بينت

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