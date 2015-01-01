الاحتلال يفرج عن الأسيرة حلوة حمامرة على حاجز الجلمة

بيت لحم / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسيرة حلوة حمامرة من بيت لحم، بعد أن أمضت 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال أفرج عن الأسيرة حمامرة على حاجز الجلمة شمال جنين، حيث كانت تقبع في سجن “الدامون”.

وأشار سمور إلى أن الأسيرة حمامرة اُعتقلت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعد أن أطلق عليها الاحتلال النار، وخضعت لعدة عمليات جراحية في حينه، وتم استئصال أجزاء من الطحال والبنكرياس والأمعاء، وصدر بحقها لاحقا حُكما بالسّجن لمدة 6 سنوات.