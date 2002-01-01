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أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الخميس 05 أغسطس 2021 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

دخل أربعة أسرى في سجون الاحتلال، أعوامًا جديدة، اليوم الخميس.

فقد دخل الأسير سامر عبد حسن حشاش (42 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، عامه الـ 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05 /08 /2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير محمد ساري محمد علي حسين (41 عامًا) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، دخل عامه الـ20 منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا بالإضافة إلى عشرة أشهر، ويقبع حاليًا في سجن رامون، وهو شقيق الأسير عدنان ساري محمد حسين؛ المحكوم بالسجن لمدة (24) عامًا .

والأسير عبد السلام فالح سعد أبو ناصر (41 عامًا)، من سكان محافظة طوباس، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05 /08 /2002، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

كما دخل الأسير الأسير ناصر إبراهيم حسين عبيات (41 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 05 /08 /2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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