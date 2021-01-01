جنين: إطلاق حملة لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات

جنين / سما /

أطلق محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ووزير شؤون المنظمات الأهلية سلطان أبو العينين، اليوم الخميس، حملة دعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات في محافظة جنين وذلك في مقر جمعية التكافل الخيرية بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

وقال المحافظ ” أن الحملة تأتي في سياق الموقف الفلسطيني لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات المستوطنات لتشكيل ثقافة وطنية تنشأ أجيال يؤمنون بها، ونشر الوعي الإستهلاكي وتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات”، مؤكداً على ضرورة مواجهة إجراءات الاحتلال وممارساته واتخاذ موقف وطني لحماية منتجاتنا واقتصادنا والعمل على تحسين المنتج الوطني ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية ، وأضاف ” أن رسالتنا التي نؤكد عليها هي العمل على مقاطعة منتجات المستوطنات وتمكين المنتج الوطني الفلسطيني” .

من جانبه، قال الوزير أبو العنين، أن الحملة التي انطلقت في محافظة جنين وستشمل كافة المحافظات ، داعيا كافة أبناء شعبنا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة منتجات المستوطنات عبر الكلمة والحوار والإعلام والمشاركة مع قطاع التجار والمستهلك” .

بدوره، شدد عمار أبو بكر رئيس الغرفة التجارية، على ضرورة التركيز على مقاطعة منتجات المستوطنات ، وعرض المنتج الوطني الفلسطيني وترويجه من خلال المعارض، مطالبا الحكومة بدعم المنتج الوطني من خلال تقديم كافة أنواع التسهيلات حتى تصبح الضريبة صفر، والعمل على جلب المستثمرين من الخارج وتشجيعهم على الإستثمار داخل الوطن.

وأكدت عضو المجلس الثوري وفاء زكارنة ورئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على الإلتزام بقرار القيادة الفلسطينية بمقاطعة منتجات المستوطنات التي تشكل انتهاكا صارخا لحقنا في السيادة على أرضنا و تتنافى مع استقلالنا الاقتصادي الذي نسعى إليه.

وأشار منصور السعدي الذي أدار اللقاء إلى أن إطلاق الحملة جاءت بالشراكة مع المؤسسات الحكومية و المنظمات الأهلية والغرفة التجارية.