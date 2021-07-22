اللجنة العُليا لمعادلة الشهادات تتخذ مجموعة قرارات

رام الله / سما /

عقدت اللجنة العُليا لمعادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعها برئاسة الوزير أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، وناقشت عدداً من القضايا الخاصة بنظام المعادلة وما يتطلب من قرارات جديدة في ظل التطورات على صعيد الوضع الوبائي.

وصادقت اللجنة على معادلة مجموعة من الشهادات العلمية في مختلف الدرجات والتخصصات، والتي تمت معادلتها من قِبل اللجان الفنية، وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه الشهادات للشروط المطلوبة.

وقرّرت اللجنة أنه ومع العودة للتعليم الوجاهي، فإن مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة ستعود وجاهياً في بلد الدراسة اعتباراً من تاريخ 1/9/2021.

وأكدت اللجنة انتهاء المُهلة المخصّصة لإعادة النظر في الشهادات التي لم يتم معادلتها سابقاً، وذلك بدءاً من تاريخ 22/7/2021، استناداً لأحكام نظام معادلة الشهادات الساري.

بدوره، أشار أبو مويس إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع إتمام عملية معادلة الشهادات مع تحري الدقة، مشيداً بجهود اللجنة العُليا واللجان الفنية؛ لإنجازها ملفات المعادلة بمهنية ودقة عالية، والتعامل بمرونة مع أي ملفات عالقة، والاهتمام الكبير بالحفاظ على جودة التعليم العالي في فلسطين.

يُشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها بالربط عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بين شطري الوطن.