  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ الخليل يعطي تعليماته لاعتقال أي متورط باطلاق النار

الخميس 05 أغسطس 2021 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يعطي تعليماته لاعتقال أي متورط باطلاق النار



الخليل / سما /

صرّح مهدي مرعب الناطق الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بأن المحافظ البكري أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بإعتقال أي شخص يتورط في حالات اطلاق النار والاعتداءات على خلفية القضية المتعلقة بعائلتي الجعبري والعويوي أبو عيشة.

واضاف مرعب:" سيتم اعتقال كل من يخرق بنود العطوة العشائرية بين الطرفين، وذلك حفاظاً على حالة الهدوء والاستقرار في المحافظة".

كما وأعطى تعليماته بإعتقال كل من يتورط في حالات اطلاق النار في كافة انحاء المحافظة، أو التورط في الاعتداءات حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

#محافظ الخليل #اللواء جبرين البكري #اطلاق النار #عائلة الجعبري

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية

معاريف تزعم: لهذا السبب ترفض بنوك السلطة الفلسطينية بغزة صرف المنحة القطرية ..

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

بالفيديو: هذا ما أصاب المستوطنين اثناء قصف خزان الوقود الاستراتيجي خلال معركة "سيـف القـدس"

إفعلها يا سيّد حسن..عبد الباري عطوان

أسعار العملات مقابل الشيكل

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان

الأخبار الرئيسية

لبنان

اجتماع ثلاثي في الناقورة لممثلين عن اسرائيل ولبنان وقائد اليونيفيل.. اليك تفاصيله

القدس

"جيروزاليم بوست": الشرق الأوسط هو موطن الفلسطينيين أيضاً!

لبنان

تقدير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من لبنان تغيير جوهري للوضع الأمني في المنطقة

النخالة : ما حصل في معركة "سيف القدس" كان انجازا وليس انتصارا ..

موقع اسرائيلي: صبرُ حماس بخصوص المنحة القطرية بدأ ينفد!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية