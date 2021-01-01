محافظ الخليل يعطي تعليماته لاعتقال أي متورط باطلاق النار

الخليل / سما /

صرّح مهدي مرعب الناطق الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بأن المحافظ البكري أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بإعتقال أي شخص يتورط في حالات اطلاق النار والاعتداءات على خلفية القضية المتعلقة بعائلتي الجعبري والعويوي أبو عيشة.

واضاف مرعب:" سيتم اعتقال كل من يخرق بنود العطوة العشائرية بين الطرفين، وذلك حفاظاً على حالة الهدوء والاستقرار في المحافظة".

كما وأعطى تعليماته بإعتقال كل من يتورط في حالات اطلاق النار في كافة انحاء المحافظة، أو التورط في الاعتداءات حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.