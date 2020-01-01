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تصاعد الاعتداءات على يهود بريطانيا إثر عملية "حارس الأسوار" ضد غزة

الخميس 05 أغسطس 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد الاعتداءات على يهود بريطانيا إثر عملية "حارس الأسوار" ضد غزة



القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات صادرة عن "صندوق أمن المجتمع" في لندن بزيادة عدد الجرائم المرتكبة ضد اليهود في بريطانيا جراء عملية "حارس الأسوار" في قطاع غزة في مايو الماضي.

وذكرت المعطيات وفق ما نقلت القناة 7 العبرية، في النصف الأول من العام الحالي تم تسجيل 1308 حوادث ضد اليهود، بزيادة قدرها 49 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.

وأوضحت أن أكبر عدد من الحوادث في شهر واحد كان في شهر مايو من هذا العام، بالتوازي مع عملية حارس الجدار في غزة، حيث تم تسجيل 639 حادثة وهو ما يمثل ما يقرب من 50 في المائة من جميع الحوادث خلال النصف الأول من هذا العام.

وقال مدير صندوق أمن المجتمع مارك غاردنر، إن "يهود بريطانيا عانوا هذا العام من مستويات من الكراهية كانت أسوأ من أي شيء شهدناه في العقود الأخيرة".

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