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دبلوماسي إسرائيلي: نحن على تواصل مع كل الدول العربية تقريبا بما فيها العراق !

الخميس 05 أغسطس 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسي إسرائيلي: نحن على تواصل مع كل الدول العربية تقريبا بما فيها العراق !



القدس المحتلة/سما/

 أعلن دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى أن الدولة العبرية على تواصل مع جميع الدول العربية تقريبا، بما فيها العراق.


ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الخميس عن المدير المنتهية ولايته لوحدة الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف، قوله أثناء موجز صحفي عقده في القدس، إن الوزارة تجري بعض أنواع الاتصالات مع جميع الدول العربية تقريبا، منها دول مصنفة رسميا بالمعادية، مثل العراق، لكن دون أن يشمل ذلك لبنان وسوريا واليمن.


وقال الدبلوماسي الذي سيترأس بعثة إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي: “خلال السنوات الـ20 الماضية، كانت وزارة الخارجية دائما على تواصل مع جميع اللاعبين تقريبا في العالم العربي”.
وأشار ريغيف الذي يعتقد أنه لعب دورا ملموسا في إبرام “اتفاقات أبراهام” إلى أن نصف السكان العرب تقريبا يقيمون حاليا، نتيجة لتوقيع هذه الاتفاقات، في دول لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.


ورجح الدبلوماسي أن السبب الرئيسي الذي يدفع الدول العربية إلى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب يكمن في أن “إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحارب علنا إيران ووكلائها، ولديها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة”.


وتابع: “إننا جسر إلى الأمريكيين”.
وأقر ريغيف بأن عوائق ملموسة لا تزال قائمة في هذا الصدد، منها مسألة الحرم القدسي التي وصفها “حساسة جدا”.


ولفت الدبلوماسي إلى أن التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير حول القدس وغزة في مايو الماضي أضر بالجهود الإسرائيلية الرامية إلى توطيد اتفاقات أبراهام، غير أن العملية عادت الآن إلى مجراها، مؤكدا أن الخارجية الإسرائيلية وضعت خطة لمدة أربع سنوات لتعميق وتوسيع اتفاقات أبراهام

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