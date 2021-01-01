  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين اللقاء التطبيعي برام الله

الخميس 05 أغسطس 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اللقاء التطبيعي برام الله



غزة/سما/

 دانت حركة حماس ما اسمته "الانحراف الخطير في سلوك أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ووزراء ومسؤولين في السلطة (مجدلاني، والمدني وما يسمى بلجنة التواصل)"، وعقدهم لقاءات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي في مقر منظمة التحرير الفلسطينية وباسمها في رام الله، متحدّين بذلك كل القيم الوطنية ومشاعر أبناء شعبنا والأسرى وعوائل الشهداء والجرحى، ضاربين بعرض الحائط مسيرة وتضحيات شعبنا الطويلة، ومشوار الثورة والمقاومة الباسلة ضد العدو الصهيوني ومخططاته التصفوية، على حد قولها.

واعتبرت أن ما حدث "امتهان للمنظمة، وانحراف خطير لدورها الذي أنشئت لأجله، وتعبير عن دلالات خطيرة للمسيطرين على المنظمة وأهدافهم".

واكدت في بيان وصل  وكالة سما "أن هذه اللقاءات والقائمين عليها لا تمثل شعبنا الفلسطيني الحر المقاوم الثائر في وجه الاحتلال، وهو يقدم التضحيات تلو التضحيات، ويخوض أروع معارك العزة والكرامة دفاعا عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وما معركة سيف القدس عنا ببعيد".

ودعت حركة حماس كل مكونات الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفصائله المقاومة للوقوف "صفا واحدا في وجه التطبيع ووضع حد لهذا الانحراف الوطني والسياسي الخطير، وطردهم من مواقعهم، ومحاسبتهم على هذه الجريمة النكراء بحق شعبنا الفلسطيني ونضاله".

#حماس #التطبيع مع اسرائيل #رام الله #احمد مجدلاني #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

معاريف تزعم: لهذا السبب ترفض بنوك السلطة الفلسطينية بغزة صرف المنحة القطرية ..

بالفيديو: هذا ما أصاب المستوطنين اثناء قصف خزان الوقود الاستراتيجي خلال معركة "سيـف القـدس"

إفعلها يا سيّد حسن..عبد الباري عطوان

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان

أسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

لبنان

اجتماع ثلاثي في الناقورة لممثلين عن اسرائيل ولبنان وقائد اليونيفيل.. اليك تفاصيله

القدس

"جيروزاليم بوست": الشرق الأوسط هو موطن الفلسطينيين أيضاً!

لبنان

تقدير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من لبنان تغيير جوهري للوضع الأمني في المنطقة

النخالة : ما حصل في معركة "سيف القدس" كان انجازا وليس انتصارا ..

موقع اسرائيلي: صبرُ حماس بخصوص المنحة القطرية بدأ ينفد!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية