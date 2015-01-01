ترشيح شقيق "بوغي" لمنصب سفير تل أبيب لدى أمريكا

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي مايك هرتسوغ برتبة عميد احتياط مايك هرتسوغ هو المرشح المقبل ليكون سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.



وذكرت أن هرتسوغ شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ عمل كسكرتير عسكري ورئيس أركان لوزراء الجيش شاؤول موفاز وعمير بيرتس وإيهود باراك.



وقال مراسل "والا" باراك رافيد إن هرتسوغ لديه معرفة شخصية بالرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين، وغيرهم من المسؤولين الكبار.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء نفتالي بينت ووزير الخارجية يائير لابيد وافقا على ترشيح هرتسوغ ، بعد أن بحث الاثنان عن مرشح يكون مقبولاً أيضًا لدى لبيد خلال فترة رئاسته للوزراء، في غضون عامين تقريبًا.



يذكر أن هرتسوغ حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة العبرية ودرجة الماجستير من جامعة حيفا وتخرج من كلية الأمن القومي، وحاليًا في معهد سياسة الشعب اليهودي ويعمل أيضًا كباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

الجدير ذكره أن الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يُلقب بـ"بوغي"، وهو اسم "تدليلي"، على غرار "بيبي" رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، أطلقته عليه أمه حين كان طفلا، ورافقه طوال حياته، ويستخدمه اليمين الإسرائيلي في محاوله للإيحاء بأنه مدلل لا يقوى على تحمل المسؤوليات المترتبة على توليه منصب رئيس الحكومة، خاصة حينما نافس هرتزوغ، نتنياهو، في انتخابات الكنيست للعام 2015، لاختيار رئيس وزراء للبلاد.