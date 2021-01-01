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التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عدة أمور باختيار التخصص الجامعي

الخميس 05 أغسطس 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم العالي تدعو الطلبة لمراعاة عدة أمور باختيار التخصص الجامعي



رام الله / سما /

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة مراعاة الطلبة لعدد من الأمور الخاصة باختيار التخصص قبل التحاقهم بالجامعات الفلسطينية وغير الفلسطينية.

ولفتت الوزارة إلى أهمية تَحَقّق الطلبة من أسس ومعدلات القبول لفروع الثانوية العامة؛ والصادرة عن مجلس التعليم العالي، مشيرةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة الإلكتروني http://www.mohe.pna.ps.

ودعت الطلبة للتحقق من أن البرامج الأكاديمية (التخصصات) التي يريدون الالتحاق بها؛ معتمدة لدى الهيئة للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي.

ولفتت إلى أنه بالإمكان الاطلاع على البرامج المعتمدة من خلال موقع الهيئة الالكتروني http://www.aqac.mohe.gov.ps.

كما دعت الوزارة الطلبة للتحقق من أن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية؛ والتي يريدون الالتحاق بها؛ معتمدة لدى الوزارة.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المؤسسات المعتمدة من خلال الرابط الآتي http://www.mohe.pna.ps/services/Accredited-Universities.

وشدّدت "التعليم العالي" على أنها لن تصادق على أية شهادات أو وثائق صادرة عن أي برنامج أو مؤسسة تعليمٍ عالٍ لم تحصل على التراخيص والاعتمادات اللازمة من هيئة الاعتماد والجودة.

#وزارة التعليم العالي #الجامعات الفلسطينية #طلبة الثانوية العامة #نتائج الثانوية العامة

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