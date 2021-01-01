  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اردان يهاجم طهران: أفعال إسرائيل تضغط على إيران

الخميس 05 أغسطس 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردان يهاجم طهران: أفعال إسرائيل تضغط على إيران



القدس المحتلة / سما /

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة جلعاد أردان، إنه من الواضح أن أفعال إسرائيل تضغط على إيران.

واتهم أردان وفق القناة 7 العبرية، إيران بالتورط في الأكاذيب وتورطها العميق في الإرهاب العالمي.

وتابع: وسوف أقاتل حتى لا "يصحح" مجلس الأمن أكاذيب إيران وأن يناقش بشكل عاجل عمليات قتل النظام الإيراني.

وأضاف: "سنواصل العمل ضد نظام إيران هذا في كل ساحة حيث يتطلب الأمر، ومع دخول رئيس إيران الجديد إلى السلطة اليوم يجب على المجتمع الدولي أن يوضح على الفور أن الأعمال الإيرانية ستأتي بخطوة ثقيلة".

وكان أردان بعث برسالة إلى مجلس الأمن، ضد هجوم إيران على السفينة "شارع ميرسر"، أرسلت إيران رسالة رد اتهمت فيها إسرائيل بقيادة الدول الأخرى إلى التحدث ضدها.

وقالت إيران: "يجب تذكير إسرائيل بأنها إذا استخدمت القوة ضدنا فستتحمل العواقب، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا".

وأضافت: "ليبيريا ورومانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية اتهمت إيران بشكل تعسفي بمهاجمة السفينة، هذا الادعاء الذي أثارته إسرائيل غير صحيح".

#اسرائيل #جلعاد اردان #ايران #سفينة اسرائيلية #شواطئ سلطنة عمان #مجلس الامن الدولي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

بالفيديو: هذا ما أصاب المستوطنين اثناء قصف خزان الوقود الاستراتيجي خلال معركة "سيـف القـدس"

إفعلها يا سيّد حسن..عبد الباري عطوان

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان

ما أسباب ارتفاع معدلات الناجحين في الثانوية العامة ؟

"USAID تستأنف عملها في فلسطين بعد توقف 3 سنوات"

الأخبار الرئيسية

لبنان

تقدير إسرائيلي: إطلاق الصواريخ من لبنان تغيير جوهري للوضع الأمني في المنطقة

النخالة : ما حصل في معركة "سيف القدس" كان انجازا وليس انتصارا ..

موقع اسرائيلي: صبرُ حماس بخصوص المنحة القطرية بدأ ينفد!

معاريف تزعم: لهذا السبب ترفض بنوك السلطة الفلسطينية بغزة صرف المنحة القطرية ..

تنظيم فلسطيني يقف خلف اطلاق الصواريخ .. يدلين: هناك الكثير الذي سيخسره حزب الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية