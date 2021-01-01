اردان يهاجم طهران: أفعال إسرائيل تضغط على إيران

القدس المحتلة / سما /

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة جلعاد أردان، إنه من الواضح أن أفعال إسرائيل تضغط على إيران.

واتهم أردان وفق القناة 7 العبرية، إيران بالتورط في الأكاذيب وتورطها العميق في الإرهاب العالمي.

وتابع: وسوف أقاتل حتى لا "يصحح" مجلس الأمن أكاذيب إيران وأن يناقش بشكل عاجل عمليات قتل النظام الإيراني.

وأضاف: "سنواصل العمل ضد نظام إيران هذا في كل ساحة حيث يتطلب الأمر، ومع دخول رئيس إيران الجديد إلى السلطة اليوم يجب على المجتمع الدولي أن يوضح على الفور أن الأعمال الإيرانية ستأتي بخطوة ثقيلة".

وكان أردان بعث برسالة إلى مجلس الأمن، ضد هجوم إيران على السفينة "شارع ميرسر"، أرسلت إيران رسالة رد اتهمت فيها إسرائيل بقيادة الدول الأخرى إلى التحدث ضدها.

وقالت إيران: "يجب تذكير إسرائيل بأنها إذا استخدمت القوة ضدنا فستتحمل العواقب، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا".

وأضافت: "ليبيريا ورومانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية اتهمت إيران بشكل تعسفي بمهاجمة السفينة، هذا الادعاء الذي أثارته إسرائيل غير صحيح".