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نادي الأسير: 14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري

الخميس 05 أغسطس 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: 14 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري



رام الله / سما /

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أنّ 14 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأوضح النادي في بيانٍ صحفي، أنّ 13 أسيرًا مضربون احتجاجًا على اعتقالهم الإداري لمدد تتراوح بين يوم و25 يومًا، مُشيرةً إلى أنّ الأسير محمد نوارة يواصل الإضراب لليوم الثاني عشر احتجاجًا على عزله الانفرادي.

وقال: "الأسير أكرم الفسفوس انضم اليوم للإضراب احتجاجًا على اعتقاله الإداري إلى جانب شقيقه كايد، المضرب لليوم 22 على التوالي"، مضيفًا: "سلطات الاحتلال تمارس بحقّهم كافّة أشكال الضغوطات لدفعهم لإنهاء إضرابهم دون تحقيق مطالبهم، من بينها نقلهم المتكرّر بين السّجون ومنع المحامين من زيارتهم".

#نادي الأسير #اضراب عن الطعام #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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