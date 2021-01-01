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محكمة الاحتلال بـ"عوفر" تُثبت الاعتقال الإداري للأسير جيفارا النمورة

الخميس 05 أغسطس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال بـ"عوفر" تُثبت الاعتقال الإداري للأسير جيفارا النمورة



رام الله / سما /

قامت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، اليوم الخميس، بتثبيت جلسة اعتقال الأمر الإداري بحق الأسير جيفارا النمورة من الخليل، وذلك لمدة أقصاها 3 أشهر.

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانٍ صحفي، على أنّ قرار محكمة الاحتلال يعطي احتمالية إعطائه قرارًا إداريًا جديدًا بعد انتهاء اعتقاله الحالي.

وأوضحت أنّ الأسير النمورة علق إضرابه المفتوح عن الطعام أمس الأربعاء بعد 21 يومًا من الجوع والآلام، وذلك بعد تقديم الوعود له من إدارة السجون، بأنّ يتم تثبيت اعتقاله وإعطائه قرارًا جوهريًا.

#اسرائيل #السجون الاسرائيلية #الأسير جيفارا النمورة #الاعتقال الاداري

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