“الحبس المنزلي” لطفل مقدسي عبر عن كرهه للاحتلال

القدس المحتلة / سما /

فرضت شرطة الاحتلال عقوبة الحبس المنزلي على الطفل المقدسي عدي أمين عباسي من بلدة سلوان بعد اعتقاله مع والده يوم امس .

يشار ان الاحتلال فرض الحبس المنزلي لمدة خمسة ايام على الطفل عدي العباسي ” 12 عاما ” بعد إخضاعه للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال واتهامه بالقاء الحجارة ، بينما كان يلعب مع ابناء الحي ، وعند سؤاله من قبل المحقق عن سبب كرهه”لاسرائيل” أجابه الطفل “لأنهم يحتلون بلادي” ، فصمت المحقق دون تعقيب حسبما افاد والد الطفل .

يذكر ان شرطة الاحتلال تعتقل اطفال القدس بشكل يومي وتقدمهم إلى محاكم عسكرية وتخضعهم للتحقيق ويتم تخويفهم والصراخ عليهم بهدف انتزاع الاعتراف منهم .