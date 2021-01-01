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“الحبس المنزلي” لطفل مقدسي عبر عن كرهه للاحتلال

الخميس 05 أغسطس 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الحبس المنزلي” لطفل مقدسي عبر عن كرهه للاحتلال



القدس المحتلة / سما /

 فرضت شرطة الاحتلال عقوبة الحبس المنزلي على الطفل المقدسي عدي أمين عباسي من بلدة سلوان بعد اعتقاله مع والده يوم امس .

يشار ان الاحتلال فرض الحبس المنزلي لمدة خمسة ايام على الطفل عدي العباسي ” 12 عاما ” بعد إخضاعه للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال واتهامه بالقاء الحجارة ، بينما كان يلعب مع ابناء الحي ، وعند سؤاله من قبل المحقق عن سبب كرهه”لاسرائيل” أجابه الطفل “لأنهم يحتلون بلادي” ، فصمت المحقق دون تعقيب حسبما افاد والد الطفل .

يذكر ان شرطة الاحتلال تعتقل اطفال القدس بشكل يومي وتقدمهم إلى محاكم عسكرية وتخضعهم للتحقيق ويتم تخويفهم والصراخ عليهم بهدف انتزاع الاعتراف منهم .

#الشرطة الاسرائيلية #الحبس المنزلي #المقدسي عدي أمين عباسي #بلدة سلوان

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