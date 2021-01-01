"المجلس الأعلى للرياضة" أول من يحتفل بأوائل "توجيهي 2021"

غزة / سما /

احتفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن من محافظات غزة، وكان عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، أول من يشارك فرحة الأوائل والمتفوقين، وجرت على مدار أمس الثلاثاء جولة زيارات شملت محافظات غزة والوسطى وخان يونس ورفح، وتم تقديم مكافٱت للأوائل بقيمة (20.000) شيكل، وسط أجواء من الفرحة بين الأوائل وذويهم، بحضور مدراء التربية والتعليم في المحافظات.

وعبر الطلاب الأوائل عن سعادتهم وشكروا المجلس الأعلى على تنظيم التكريم وأكدوا أن مشاركتهم فرحتهم بالتفوق يبعث المزيد من العزيمة لمواصلة الجهد والتألق في ميدان العلم وخدمة الوطن.

كما وجه عبد السلام هنية التهنئة للطلبة الأوائل ولذويهم، وشكر جهود وزارة التربية والتعليم، وقال إن المجلس الأعلى يشارك المتفوقين فرحتهم كما هي العادة في كل عام.

وأضاف:" نقدم لأبنائنا التكريم ونحثهم على التفوق وتقديم المزيد من النتائج المتميزة، نفتخر بأبناءنا وما قدموه هذا العام من تألق ومستويات قياسية في التفوق، رغم الظروف الصعبة التي نعيشها والحصار والعدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتداعيات وباء "كورونا".

وأعلن هنية أن احتفالات التكريم ستتواصل بتنظيم حفل تكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين من أبناء الشهداء والرياضيين وأبناءهم، الحاصلين على معدل (95) ٪ فما فوق، يوم الاثنين المقبل في استاد فلسطين.

وجرى تكريم أوائل الطلبة في مدينة غزة كل من: الأولى على مستوى فلسطين في الفرع الشرعي صفاء خلف بمعدل (99.9)٪.

والأوائل على الفرع الأدبي بمعدل (99.7)٪ : أسيل الحلبي - منة الله البطة، وعلى الفرع العلمي بمعدل (99.7) ٪ : إسلام الهبيل- ٱية إسماعيل - وفاء فارس.

وفي المحافظة الوسطى: الأوائل على الفرع الأدبي أمنة جودة، سجود النعامي، بمعدل (99.7)٪، والثانية على مستوى الوطن الفرع الصناعي إيناس المشهراوي بمعدل (98.9)٪، والأوائل على الفرع العلمي رهف مهدي وسلمان أبو جريبان بمعدل (99.7)٪.

وفي محافظة خان يونس الأولى على الفرع الأدبي لما زقوت (99.7)٪، والثاني مكرر على مستوى الوطن الفرع الصناعي علاء البريم (98.9)٪، والأولى على الفرع العلمي ٱلاء أحمد (99.7)٪.

وفي محافظة رفح الأوائل على الفرع الأدبي سلمى الزهار، وغيداء أبو ضباع (99.7) ٪، والأولى على الفرع العلمي أماني أبو طاقية (99.7)٪.