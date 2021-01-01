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فلسطين: تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الخميس 05 أغسطس 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين: تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأشارت الوزيرة في التقرير الوبائي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "جنين 8، طولكرم 5، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 9، نابلس 4، بيت لحم 1، الخليل 1، اريحا، 1، القدس 32، ضواحي القدس 1،  قطاع غزة 98".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "جنين 5، طولكرم 2، الخليل 4، سلفيت، 1، بيت لحم 7، نابلس 10، رام الله والبيرة 3،  قطاع غزة 10".

ولفتت إلى وجود 12 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 23 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 604,460، بينهم 422,040 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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