تجديد الاعتقال الاداري للاسير محمد ابو عكر للمرة الثالثة

رام الله / سما /

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امر الاعتقال الاداري للمرة الثالثة للشاب محمد نضال ابو عكر”28 سنة” لمدة اربعة اشهر وهو من سكان مخيم الدهيشة وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ابو عكر وهو طالب في جامعة بيت لحم.

ولم يتمكن ابو عكر من اتمام دراسته نظرا للاعتقالات المتكررة والمتلاحقة ، اذ سبق ان امضى اربع سنوات نصفها قيد الاعتقال الاداري . وقد خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 30 يوما ضد اعتقاله علما انه نجل الاسير نضال ابو عكر المعتقل منذ نحو عام قيد “الاداري” ايضا .

وسبق للاسير ابو عكر ان امضى اربع سنوات ونصف جلها قيد الاعتقال الاداري ويقبع مع والده نضال المعتقل اداريا منذ اربعة عشر شهر وهما محظوران من الزيارة منذ نحو ثمانية اشهر بسبب المنع الامني لزوجتيه وكريمتيه