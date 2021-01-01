  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجديد الاعتقال الاداري للاسير محمد ابو عكر للمرة الثالثة

الخميس 05 أغسطس 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجديد الاعتقال الاداري للاسير محمد ابو عكر للمرة الثالثة



رام الله / سما /

جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي امر الاعتقال الاداري للمرة الثالثة للشاب محمد نضال ابو عكر”28 سنة” لمدة اربعة اشهر وهو من سكان مخيم الدهيشة وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ابو عكر وهو طالب في جامعة بيت لحم.

ولم يتمكن ابو عكر من اتمام دراسته نظرا للاعتقالات المتكررة والمتلاحقة ، اذ سبق ان امضى اربع سنوات نصفها قيد الاعتقال الاداري . وقد خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 30 يوما ضد اعتقاله علما انه نجل الاسير نضال ابو عكر المعتقل منذ نحو عام قيد “الاداري” ايضا .

وسبق للاسير ابو عكر ان امضى اربع سنوات ونصف جلها قيد الاعتقال الاداري ويقبع مع والده نضال المعتقل اداريا منذ اربعة عشر شهر وهما محظوران من الزيارة منذ نحو ثمانية اشهر بسبب المنع الامني لزوجتيه وكريمتيه

#سلطات الاحتلال #محمد نضال ابو عكر #مخيم الدهيشة #الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

بالفيديو: هذا ما أصاب المستوطنين اثناء قصف خزان الوقود الاستراتيجي خلال معركة "سيـف القـدس"

إفعلها يا سيّد حسن..عبد الباري عطوان

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان

ما أسباب ارتفاع معدلات الناجحين في الثانوية العامة ؟

"USAID تستأنف عملها في فلسطين بعد توقف 3 سنوات"

الأخبار الرئيسية

النخالة : ما حصل في معركة "سيف القدس" كان انجازا وليس انتصارا ..

موقع اسرائيلي: صبرُ حماس بخصوص المنحة القطرية بدأ ينفد!

معاريف تزعم: لهذا السبب ترفض بنوك السلطة الفلسطينية بغزة صرف المنحة القطرية ..

تنظيم فلسطيني يقف خلف اطلاق الصواريخ .. يدلين: هناك الكثير الذي سيخسره حزب الله

وزير الحرب الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية