“التنمية الاجتماعية” و”الدراسات النسوية” يوقعان اتفاقية تتعلق بالخريجات الجدد

نابلس / سما /

وقعت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس ممثلة بمديرها محمد بشارات، ومركز الدراسات النسوية ممثلا بالمنسقة سعاد العتبة، اتفاقية عمل مشترك لتنفيذ مشروع دمج مجموعة من الخريجات الجامعيات الجدد في مؤسسات حكومية وخاصة، وذلك بتمويل من مؤسسة “هيليا” في مدينة برشلونة الاسبانية.

ويستهدف المشروع (20 خريجة) تخصص (علوم اجتماعية)، وقد تم توزيعهن على عدة مؤسسات تعنى بتقديم الخدمات الاجتماعية، ليتمكنّ من خلق حياة جديدة في مسيرة حياتهنّ وإكسابهنّ مهارات عملية في مجال العمل التطبيقي.

ويأتي هذا المشروع لتحسين نوعية حماية النساء في محافظة نابلس من خلال زيادة فرص مشاركتهن في سوق العمل.

وقال بشارات بأن هذه الشراكة ليست الأولى من نوعها، اذ أن وزارة التنمية الاجتماعية من الوزارات الداعمة للمشاريع وخاصة فئة الشباب ليصبحوا منتجين في المجتمع.

واضاف ان هناك أعداد كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل سنويا، وهم وينتظرون فرصهم للانطلاق إلى الحياة والاعتماد على الذات.

وشدد على ضررة تعميم هذه التجربة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، موضحا ان مثل هذه البرامج تأتي لتأهيل وتدريب الفئات الشابة وذلك لوجود فجوه بين الجانب التطبيقي والدراسة الجامعية وسوق العمل. واعرب بشارات عن شكره لمركز الدراسات النسوية على هذه المبادرة، وعلى دوره في تطوير المرأة وتمكينها من الاستفادة من كافة الموارد المجتمعية المتاحة.

من جانبها، اشارت العتبة الى ان هذا ليس اول تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، فقد تم التعاون مسبقا من خلال المشروع نفسه وتم تدريب عدد من الخريجات واكسابهن المهارات العملية.