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الدفاع المدني يرفع درجة الجاهزية ويحذر المواطنين

الخميس 05 أغسطس 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يرفع درجة الجاهزية ويحذر المواطنين



رام الله / سما /

اصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار اليوم الخميس، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية لطواقم الدفاع المدني لمواجهة موجة الحر المتواصلة منذ بداية هذا الشهر ومن المتوقع حسب الأرصاد الجوية ان تستمر حتى منتصف الشهر الحالي .

ووجه اللواء ركن نصار رسالة للمواطن بالحد من اشعال النيران في الاماكن المفتوحة في ظل هذه الاجواء وضرورة حماية التنوع الزراعي والثروة النباتية في فلسطين سيما ان منحنى الحرائق يشهد ارتفاعا متواليا .

وقدم اللواء نصار شكره لجهود طواقم الأمن الوطني التي تساند باستمرار رجال الاطفاء بالدفاع المدني وباقي الاجهزة الأمنية التي تدعم جهود الدفاع المدني الذي يدير الجهد الوطني في حماية ممتلكات المواطن خاصة في حرائق غابات واد القف بالخليل وحرائق نور شمس في طولكرم .

وختم مدير عام الدفاع المدني بيانه بضرورة تعاون المواطن مع الدفاع المدني والعاملين في منظومة الحماية المدنية والالتزام بالتعليمات والارشادت الصادرة عن جهات الاختصاص للتقليل من الخسائر في ثروتنا الزراعية خاصة مع استمرار موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الشرق الاوسط عامة وبلاد الشام بشكل خاص 

#الدفاع المدني #موجة حر #طقس فلسطين

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