مدى: 43 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية خلال تموز

رام الله / سما /

شهد شهر تموز 2021 انخفاضا نسبيا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين، مقارنة بما كانت عليه في الشهرين السابقين (أيار وحزيران)، حيث كانت سجلت ارتفاع شديدا (شهدا على التوالي ما مجموعه 167 و123 اعتداء).

ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" ووثق خلال شهر تموز ما مجموعه 43 انتهاكا ضد الحريات الاعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 16 منها بينما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة 23 انتهاكا (خمسة منها بحجارة متظاهرين بشكل غير مقصود) في حين ارتكبت شركة فيسبوك 3 انتهاكات، هذا الى جانب انتهاك واحد ارتكبته ادارة هيئة الاذاعة البريطانية BBC التي اقدمت على فصل الصحفية الفلسطينية تالا حلاوة بسبب تغريدة لها كانت نشرتها قبل عدة سنوات وقبل ان تباشر العمل مع BBC.

ويعود سبب التراجع النسبي في مجمل الانتهاكات خلال تموز الى تراجع نطاق الفعاليات والاحداث الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة خلال هذا الشهر مقارنة بسابقيه، وما كان تخلل ذلك من عمليات قمع استهدفت التعتيم على ما يجري عبر استهداف وسائل الاعلام والصحافيين/ات.

لكن ما يثير القلق هو استمرار تدهور حرية الاعلام والتعبير سواء من خلال الممارسة اوالقرارات، فبالاضافة للانتهاكات الفلسطينية الخطيرة اصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تؤكد على حق الموظف/ة العام في التعبير عن رأيه في 5/7/2021 ، في مخالفة صريحة وواضحة للمادة 19 في القانون الفلسطيني الاساس.

الانتهاكات الاسرائيلية:

ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خلال الشهر الماضي 16 اعتداءات ضد الحريات الاعلامية، تندرج معظمها ضمن الاعتداءات الخطيرة على الصحافيين/ات حيث تمثلت 8 منها باصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المباشرة وواحدة عبارة عن اعتداء بالضرب، الى جانب عمليات استهداف مباشر بالرصاص لمجموعة من الصحافيين لابعادهم ومنعهم من التغطية.

وشملت هذه الاعتداءات/الاصابات الصحافيين طارق سركجي (عيار مطاطي في كتفه)، فيحاء خنفر (قنبلة غاز في ساقها اليمنى)، عبد الله البحش (اصيب مرتين في حادثين منفصلين بالرصاص المطاطي)، ومجاهد طبنجة (مطاطي في الفخذ) وايمن النوباني بعيار اسفنجي في الحوض، عزت جمجوم (ضرب ادى لاصابته بنزيف) اضافة لاستهداف الصحافيين خالد بدير وابراهيم رنتيسي ومحمود خلاف وعميد شحادة وطارق سركجي وفيحاء خنفر لمنعهم من التغطية.

الانتهاكات الفلسطينية:

شهد شهر تموز ما مجموعه 23 انتهاكا فلسطينيا ضد الحريات الاعلامية، وقع 22 منها في الضفة وانتهاك وحيد في قطاع غزة، علما ان خمسة من هذه الانتهاكات عبارة عن اصابات طفيفة "غير مقصودة" بحجارة المتظاهرين.

وجاءت معظم هذه الانتهاكات ضمن الاعتداءات الخطيرة على الصحافيين/ات والعمل الاعلامي وكان ابرزها الاعتقالات وما تخللها وسبقها من اعتداءات جسدية عنيفة طالت عددا من الصحافيين/ات خلال تغطيتهم اعتصاما أمام مقر الشرطة الفلسطينية في مدينة البيرة مساء الخامس من تموزـ، الامر الذي طال الصحافيين/ات: عميد شحادة، ومحمد حمايل، وعقيل عواودة ومعمر عرابي، وهند شريدة، وميس ابو غوش، هذا فضلا عن ومنع الشرطة الفلسطينية مجموعة من الصحافيين من تغطية عملية توقيف ناشطين سياسيين في رام الله، وعمليات التحريض التي استهدفت بعض وسائل الاعلام والصحافيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق وزارة الاعلام الفلسطينية مكتب وكالة J-Media بدعوى وجود خلل في الترخيص، واصابة خمسة صحافيين بحجارة المتظاهرين اثناء تغطيتهم مواجهات في بلدة بيت أمر، اضافة الى اعتداء عناصر أمن في غزة على مراسل راديو الشباب محمد بكر اللوح اثناء اجرائه مقابلات حول امتحان الثانوية العامة في دير البلح.

فيسبوك:

ارتكبت شركة فيسبوك ثلاث انتهاكات ضد الحريات الاعلامية هذا الشهر تمثلت بحجب صفحة وكالة شهاب الاخبارية التي يتابعها نحو سبعة ملايين ونصف المليون شخص، وتقييد متابعة صفحة شبكة القدس الاخبارية التي يتابعها عدة ملايين ايضا، واغلاق صفحة عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال.