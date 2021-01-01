اعلان مهم بشأن القادمين الى تركيا من بعض الدول

رام الله / سما /

اعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين لموطنينا الكرام أن القنصلية العامة التركية أفادتنا عن اجراءات جديدة بشأن المسافرين الى تركيا منذ الاول من آب 2021.

القادمين من الدول التالية بنغلاديش ، البرازيل، جنوب افريقيا،الهند، نيبال، سريلانكا، أفغانستان وباكستان في ال14 يوم الأخيرة عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص PCR على أن تكون صادرة قبل 72 ساعه من موعد الوصول إلى تركيا. كما ويخضع المسافرين للحجر الصحي لمدة 14 يوما في فنادق تحددها الحكومة.

سيتوجب على المسافرين الخاضعين للحجر الصحي دفع تكاليف الفندق قبل الوصول إلى تركيا ، كما وسيتم منع المسافرين من الصعود إلى الطائرة من قبل شركة الطيران في حال لم يتم إظهار إثبات لتسديدهم التكاليف اللازمة للحجرعند الوصول إلى تركيا.‎