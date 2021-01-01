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بينيت يحث الإسرائيليين ما فوق الستين لتلقي الجرعة الثالثة

الخميس 05 أغسطس 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يحث الإسرائيليين ما فوق الستين لتلقي الجرعة الثالثة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إنه "خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، الأشخاص البالغين فوق ال69 علم ولم يتم تطعيمهم بعد معرضون لخطر كبير".
 
وأضاف بينيت، أن هؤلاء المسنين يجب عليهم خلال الالتقاء بأحفادهم أن يكون ذلك في الهواء الطلق والالتزام بوضع الكمامة، وأن يمتنعوا أيضًا عن التواجد في الأماكن المزدحمة.
 
من جهته، أكد مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه بدعم فرض إغلاق وأن يبدأ بعد أسبوعين، وكبار المسؤولين في كابينيت الكورونا ونظام الرعاية الصحية يدعمون الفكرة.
 
جاء هذا بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، عن تشحيص 3421 إصابة جديدة بكورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة بينهم 6503 وفيات ومن مجمل الإصابات هناك 241 حالة وصفت بالخطيرة، وبهذا يستمر عدد المرضى في حالة صعبة بالارتفاع، رغم أن حملة التطعيم مستمرة بإعطاء الجرعة الثالثة للمسنين، حتى الآن تلقى أكثر من 250 ألف إسرائيلي الجرعة الثالثة.

#نفتالي بينت #اسرائيل #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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