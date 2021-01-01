معاريف تزعم: لهذا السبب ترفض بنوك السلطة الفلسطينية بغزة صرف المنحة القطرية ..

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم الخميس ان بنوك السلطة الفلسطينية بغزة تعيق الاتفاق بين قطر واسرائيل بشأن المنحة القطرية و ترفض صرفها .

وزعمت الصحيفة ان رفض البنوك صرفها جاء خوفًا من توجيه اتهامات لها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي في حال تم صرف مبالغ منها لمسؤولين بحكومة حماس.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية نفى اليوم الخميس "علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الاعلام من إتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية الى قطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات للحكومة في قطاع غزة."

وأضاف المحافظ أن سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك.