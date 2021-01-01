حماس: قصف الاحتلال على لبنان عدوان سافر وسلوك إرهابي

غزة / سما /

وصفت حركة حماس، اليوم الخميس، قصف الاحتلال على لبنان فجرًا، بأنه “عدوان سافر وسلوك إرهابي، يعكس سياسة العربدة الصهيونية ضد كل مكونات الأمة وشعوبها”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، إن “هذا الإرهاب الصهيوني الممتد في كل جغرافيا المنطقة، لن يوقف مقاومة شعوب الأمة للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف التوسع على أرضها، والاستيلاء على مقدرات الأمة”.

وأضاف: “العدوان الصهيوني الذي يواصل استفزازه وعربدته على الأمة، يلزمه توحيد كل الجهود، وتجميع الطاقات لمواجهته، ولجم عدوانه، ووضع حد لسلوكه الإرهابي”.

وكانت طائرات إسرائيلية هاجمت أهدافًا في لبنان فجرًا ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه الجليل أمس.