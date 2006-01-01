الرئيس اللبناني : العدوان الجويّ الإسرائيليّ يشير إلى نوايا تصعيديّة

وكالات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية".

وذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" إن عون اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

ورأى عون أن "تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان"، معتبرا أن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

وشدد على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أن طائراته "شنت غارات داخل الأراضي اللبنانية على مناطق إطلاق قذائف صاروخية بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية"، على حد تعبيره.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي "استهداف هدف آخر في المنطقة التي أطلقت منها سابقًا قذائف صاروخية" باتجاه أهداف إسرائيلية.

وهدد الجيش الإسرائيلي بأن هجماته "ستتواصل وقد تتصاعد في مواجهة محاولات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.

واعتبر أن "دولة لبنان مسؤولة عما يجري على أراضيها"، وحذّر "من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

وبحسب القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") فإن الغارات الإسرائيلية هذه، تعدّ أول هجوم جوي إسرائيلي مُعلن على أهداف لبنانية منذ العام 2013، عندما أغارت الطائرات الإسرائيلي على موقع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.