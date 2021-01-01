وزير الحرب الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران ..

القدس المحتلة / سما /

صعدت إسرائيل لهجتها تجاه إيران، وسط توترات في المنطقة التي شهدت هجمات على سفن في مياه الخليج وصواريخ من جنوب لبنان إلى إسرائيل وقصف إسرائيلي ردا على ذلك.

وأبدى وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، استعداد إسرائيل لـ"ضرب إيران".

وتطرق غانتس إلى التوتر مع إيران، وما قاله الأربعاء عن اقتراب طهران من إنتاج مواد كافية لصنع قنبلة نووية.

وكان غانتس قد صرح خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس، أن إيران على بُعد عشرة أسابيع من بدء تطوير قنبلة نووية. وفي رده على سؤال خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، حول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران، أجاب بصورة صريحة: "نعم".

واعتبر غانتس أن استهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" في خليج عمان، نهاية الأسبوع الماضي، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أمس، كانا بتوجيه إيراني.

وقال إنه "لا شك في أن إيران تسعى إلى وضع تحد متعدد الجبهات أمام إسرائيل، ولذلك تبني القوة في لبنان والقوة في غزة، وتنشر ميليشيات في سورية والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن. وأوضحت للسفراء أن إيران هي مشكل عالمية وإقليمية وتحد لإسرائيل".