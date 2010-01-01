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السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 191

الخميس 05 أغسطس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 191



النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب، للمرة 191 على التوالي.

"العراقيب" قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب، وتعد واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بها.

وعملت سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت.

وتعرضت القرية للهدم بالكامل أول مرة بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2010؛ حيث شرد المئات من سكانها، بدعوى البناء دون ترخيص.

#النقب #السلطات الإسرائيلية #العراقيب #قرية العراقيب #أهالي العراقيب #الاحتلال

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