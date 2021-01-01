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جوجل تدعم أنظمة CHROME OS بميزات جديدة

الخميس 05 أغسطس 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تدعم أنظمة CHROME OS بميزات جديدة



وكالات / سما /

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة جديدة من أنظمة Chrome OS ضمنتها ميزات حديثة لجعل الأجهزة المحمولة أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

وتبعا لجوجل فإن الإصدار رقم 92 سيجعل الحواسب المحمولة أكثر قدرة على التعامل مع الشبكات اللاسلكية وشبكات الإنترنت عبر دعمه لتقنية eSIM التي لا تتطلب شريحة SIM فعلية للاتصال بالشبكات الخلوية، فمن خلالها سيتمكن صاحب الجهاز من اختيار الشبكة الخلوية المتاحة لحاسبه في أي وقت أثناء التنقل أو التواجد في أماكن العمل.

كما حملت نسخة النظام الجديدة للمستخدمين إمكانيات أكبر للتواصل عبر الفيديو لتسهيل العمل أو الدراسة عن بعد، إذ ثبت فيها تطبيق Google Meet، وبرمجت تقنيات هذا التطبيق لضبط إعدادات المكالمات بما يتناسب مع قدرات جهاز المستخدم والشبكات المتصلة به.

وحصل Chrome OS مع نسخته الجديدة أيضا على العديد من الرموز التعبيرية الإضافية التي تمنح التواصل تفاعلا أكبر، إضافة إلى واجهات استخدام جديدة تسهل من استعمال الحواسب.

وتحسنت مع هذه النسخة أيضا ميزات Explore في النظام لمساعدة الأطفال والأهالي على إيجاد الألعاب أو التطبيقات المفيدة عبر أجهزتهم المحمولة، ومساعدة الصغار على تصميم ألعاب خاصة بهم لتحسين مستوى الإبداع لديهم.

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