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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من سلوان

الخميس 05 أغسطس 2021 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، 6 مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين محمد وسلطان سرحان من بلدة سلوان بالقدس بعد مداهمة منزلهما واقتادهما إلى معتقل المسكوبية، كما اعتقلت الفتى نسيم زهير دميري، والشاب أحمد صالح كشعم من حي بطن الهوى، واثنين آخرين لم تعرف هويتهما بعد.

وتأتي هذه الاعتقالات بالتزامن مع دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة غداً في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان احتجاجاً على سياسة الهدم والتهجير بحق أهالي البلدة.

#الاحتلال #سلوان #المسجد الاقصى

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