تعرف على صراع الهدافين في الممتازة والأولى

غزة / سما /

واصل خالد النبريص نجم اتحاد خانيونس تصدره لترتيب هدافي الدرجة الممتازة، عقب نهاية الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

ويملك النبريص 16 هدفا في الصدارة، بفارق 4 أهداف أمام ملاحقه المباشر علاء عطية مهاجم اتحاد الشجاعية.

ويحتل يسار الصباحين (خدمات رفح) المركز الثالث بـ10 أهداف، ويأتي حازم شكشك (الصداقة) وعبد الرحمن وشاح (بيت حانون الرياضي) في المركز الرابع بـ8 أهداف.

أما في الدرجة الأولى، فيحتل يوسف داوود من خدمات النصيرات الصدارة بـ9 أهداف, بفارق هدف أمام الثلاثي حاتم نصار (الأهلي), وأحمد العمواسي (خدمات خانيونس), وبلال مقبل (بيت حانون الأهلي).

ويتواجد إبراهيم وشاح (خدمات البريج) خامسا في صراع الهدافين بـ7 أهداف، بفارق هدف أمام الثنائي بهاء الدعالسة (خدمات البريج)، ومحمد جودة (الأقصى).