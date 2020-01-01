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(شاهد) رونالدو يتلقى "هدية باهظة الثمن" من صديقته جورجينيا

الخميس 05 أغسطس 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
(شاهد) رونالدو يتلقى "هدية باهظة الثمن" من صديقته جورجينيا



وكالات / سما /

كشف النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن هدية باهظة الثمن تلقاها من صديقته  عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه في "إنستغرام"، يستعرض فيها سيارته الفارهة التي تلقاها هدية من صديقته جورجينا رودريغيز.

ويظهر رونالدو في الصورة وهو يقف أمام سيارة مرسيدس دفع رباعي سوداء اللون من طراز "Mercedes G-Class Brabus"، وعلق عليها بعبارة: "أتمنى لكم أسبوعا سعيدا".

ووفق صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن جورجينا أهدت سيارة بقيمة 516 ألف جنيه إسترليني (نحو 717 ألف دولار) لصديقها رونالدو في عام 2020، بمناسبة عيد ميلاد "صاروخ ماديرا" الخامس والثلاثين، والسيارة من طراز "Mercedes G-Class Brabus"، مزودة بمحرك قوي (V12).

#كريستيانو رونالدو #رونالدو #جورجينيا رودريغيز #جورجينيا

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