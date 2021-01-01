  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سعير شرق الخليل

الخميس 05 أغسطس 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب هدمها منزلين في بلدة سعير شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة مطاطية في بطنه، والعشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، منطقة واد الشرق في بلدة سعير، وهدمت منزلين يتكون كل واحد منهما من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، وتعود ملكيتهما للمواطنين: عاهد علي ياسين جرادات، وجمال محمد ياسين جرادات، بحجة أنها مبنية في المنطقة "ج".

#الخليل #إصابات #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

لاول مرة.. غانتس يكشف هوية المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات ايرانية مفخخة بدون طيار

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان

إفعلها يا سيّد حسن..عبد الباري عطوان

ما أسباب ارتفاع معدلات الناجحين في الثانوية العامة ؟

"USAID تستأنف عملها في فلسطين بعد توقف 3 سنوات"

فيديو : مسؤول تركي "يسخر" من أردوغان ويرمي "أكياس الشاي" على نواب حزبه

الأخبار الرئيسية

وزير الحرب الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران ..

عس

بالفيديو: هذا ما أصاب المستوطنين اثناء قصف خزان الوقود الاستراتيجي خلال معركة "سيـف القـدس"

صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية