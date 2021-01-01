إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في سعير شرق الخليل

الخليل / سما /

أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب هدمها منزلين في بلدة سعير شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة مطاطية في بطنه، والعشرات بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، منطقة واد الشرق في بلدة سعير، وهدمت منزلين يتكون كل واحد منهما من ثلاثة طوابق، وتبلغ مساحة كل طابق 200 متر مربع، وتعود ملكيتهما للمواطنين: عاهد علي ياسين جرادات، وجمال محمد ياسين جرادات، بحجة أنها مبنية في المنطقة "ج".