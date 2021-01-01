غانتس: إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران

القدس المحتلة / سما /

​قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران. وكان غانتس قد صرح خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس، أن إيران على بُعد عشرة أسابيع من بدء تطوير قنبلة نووية. وفي رده على سؤال خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، حول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران، أجاب بصورة صريحة: "نعم".

واعتبر غانتس أن استهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" في خليج عمان، نهاية الأسبوع الماضي، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أمس، كانا بتوجيه إيراني. وقال إنه "لا شك في أن إيران تسعى إلى وضع تحد متعدد الجبهات أمام إسرائيل، ولذلك تبني القوة في لبنان والقوة في غزة، وتنشر ميليشيات في سورية والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن. وأوضحت للسفراء أن إيران هي مشكل عالمية وإقليمية وتحد لإسرائيل".