  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس: إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران

الخميس 05 أغسطس 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران



القدس المحتلة / سما /

​قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران. وكان غانتس قد صرح خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أمس، أن إيران على بُعد عشرة أسابيع من بدء تطوير قنبلة نووية. وفي رده على سؤال خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، حول ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لشن هجوم في إيران، أجاب بصورة صريحة: "نعم".

واعتبر غانتس أن استهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" في خليج عمان، نهاية الأسبوع الماضي، وإطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، أمس، كانا بتوجيه إيراني. وقال إنه "لا شك في أن إيران تسعى إلى وضع تحد متعدد الجبهات أمام إسرائيل، ولذلك تبني القوة في لبنان والقوة في غزة، وتنشر ميليشيات في سورية والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن. وأوضحت للسفراء أن إيران هي مشكل عالمية وإقليمية وتحد لإسرائيل".

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

لاول مرة.. غانتس يكشف هوية المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق طائرات ايرانية مفخخة بدون طيار

طائرات حربية إسرائيلية تشن غارات على مواقع بجنوب لبنان

إفعلها يا سيّد حسن..عبد الباري عطوان

ما أسباب ارتفاع معدلات الناجحين في الثانوية العامة ؟

"USAID تستأنف عملها في فلسطين بعد توقف 3 سنوات"

فيديو : مسؤول تركي "يسخر" من أردوغان ويرمي "أكياس الشاي" على نواب حزبه

الأخبار الرئيسية

وزير الحرب الإسرائيلي: مستعدون لضرب إيران ..

عس

بالفيديو: هذا ما أصاب المستوطنين اثناء قصف خزان الوقود الاستراتيجي خلال معركة "سيـف القـدس"

صحيفة تكشف موعد وآلية صرف المنحة القطرية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

السعودية تعلن الحرب على حزب الله ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية