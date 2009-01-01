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من هو مرشح بينيت لمنصب السفير الإسرائيلي لدى أمريكا ؟

الخميس 05 أغسطس 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو مرشح بينيت لمنصب السفير الإسرائيلي لدى أمريكا ؟



القدس المحتلة / سما /

​ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الخميس، أن المرشح الأوفر حظًا لأن يصبح سفيرًا إسرائيليًا جديدًا لدى الولايات المتحدة هو "مايكل هيرتسوغ" الذي شغل سابقًا عدة مناصب هامة في وزارة الجيش.

 
ووفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، والذي يعتمد على مصادر إسرائيلية مطلعة، فإن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، سيعلن عن تنصيب "مايكل هيرتسوغ" بعد زيارته للبيت الأبيض. 
 
وشغل هرتزوغ منصب كبير مستشاري وزراء الجيش ايهود باراك وعمير بيرتس وشاؤول موفاز وبنيامين بن اليعازر، بما في ذلك منصب رئيس الأركان لوزير الجيش، بالإضافة إلى أنه شغل منصب المبعوث الخاص لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بشأن عملية السلام في 2009-2010.
 
وشارك في معظم جولات محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين والأردنيين والسوريين، بما في ذلك قمة واي بلانتيشن، وقمة كامب ديفيد، وأنابوليس وغيرها. 

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