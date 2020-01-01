رقم قياسي جديد .. اسرائيل تسجل 5 وفيات و 3,392 إصابة جديدة بالكورونا

القدس المحتلة / سما /

سجلت إصابات كورونا في اسرائيل معدل قياسي لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تشخيص 3421 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وتأتي هذه الإحصاءات في وقت تناقش الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق شامل للحد من تفشي الفيروس وقطع سلسة العدوى، وهو الإجراء الذي يحظى بمعارضة وانتقادات شديدة اللهجة من قبل كبار المسؤولين في الجهاز الصحي ومستشفيات البلاد، الذين يعتقدون أن الإغلاق ليس حلا.

وتظهر بيانات وزارة الصحة استمرار تفشي الفيروس رغم التراجع الطفيف الذي سجله مُعامل تناقل العدوى (R) وتوقفه عند 1.25 بعد أن سجل ارتفاعا وبلغ 1.37، فيما تواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الأربعاء أخذ 108 آلف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 3.3% منها موجبة.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا تم تشخيص 446 إصابة جديدة تشكل 3.36% من فحوصات كورونا التي أجريت، حيث تم أخذ 22545 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

وإلى جانب المعدل القياسي في الإصابات تشهد وفيات كورونا ارتفاعا، فمنذ بداية الأسبوع الجاري سجلت 26 حالة وفاء جراء كورونا ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 6503، بينما بلغ إجمالي إصابات كورونا منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020، قرابة 890 ألف إصابة غالبيتها العظمى كانت طفيفة.

ويرقد في المستشفيات 460 مصابا بينهم 241 مصابا بحالة خطيرة و51 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، الأمر الذي يظهر استمرار الارتفاع بالإصابات الخطيرة رغم استقرار معامل العدوى.

ومع تسجيل أكثر من 25 ألف حالة نشطة ، تنضم المزيد من التجمعات السكنية للمنطقة الحمراء، حيث تم إدراج أكثر من 20 بلدة ضمن القائمة الحمراء، بينها مدن وتجمعات سكنية كبيرة.

وكإجراء وقائي، تواصل صناديق المرضى حملة التطعيم بالجرعة الثالثة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، حيث خصت من هم بجيل 60 عاما وما فوق، إذ تلقى 262 ألفا الجرعة الثالثة، بينما حصل 12750 على جرعة التطعيم الأولى، علما أن قرابة 900 ألف مواطن لم يحصلوا على جرعات التطعيم.