مسؤول إسرائيلي: لا نريد تصعيدًا في لبنان وهجماتنا الليلة جاءت لهذا الهدف

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير، صباح اليوم الخميس، إن إسرائيل لا ترغب بالتصعيد مع لبنان، ولكنها لن تسمح بتغيير المعادلة التي تحاول بعض الأطراف إحداثها.

ونقلت إذاعة كان العبرية، عن المصدر نفسه قوله، إن الهجمات التي شنت الليلة على لبنان جاءت كرسالة تحذير، مشيرًا إلى أنه تم ضرب أهداف كبيرة ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المؤدية لمنصات إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.



من جهته قال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف خلال مقابلة مع الإذاعة، إن كل ما يحدث في لبنان يتم بسيطرة كاملة من حزب الله، محملًا الحكومة اللبنانية المسؤولية عما يجري.

وأضاف “أي هجوم ضدنا، سيقابل برد شديد.. الجيش الإسرائيلي لديه قدرات كبيرة جدًا وليس من صالحهم تغيير قواعد اللعبة أمامنا”.